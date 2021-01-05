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Компания рассказала о потерянных в электричках в Новый год вещах

Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

За время новогодних праздников пассажиры электричек Московской железной дороги забыли в поездах мандарины, ноутбук, шампанское и праздничные украшения. Об этом говорится на сайте «Центральной пригородной пассажирской компании» (ЦППК).

Всего за период с 31 декабря по первые дни января в электричках нашли пять пакетов и сумок.

«Были оставлены ящик шампанского, пакет мандаринов, мешок с мишурой, гирляндами и конфетами», — уточняется в сообщении. Также была забыта подарочная коробка с ноутбуком.

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Фото:Павел Смертин / ТАСС

За прошедший год в столичных электричках забыли около 400 пакетов и коробок. «Наиболее разыскиваемыми были: кошельки, документы, зонты и головные уборы», — отметили в ЦППК.

В эту новогоднюю ночь московский транспорт перевез в 2,4 раза меньше пассажиров, чем в прошлую. Больше всего люди пользовались московским метро и МЦК. Новый год в метро встретили более 22 тыс. пассажиров.

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