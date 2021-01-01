Количество пассажиров в транспорте Москвы в Новый год упало в два раза

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Московский общественный транспорт перевез в эту новогоднюю ночь в 2,4 раза меньше пассажиров, чем в прошлую. Об этом сообщает департамент транспорта Москвы в своем Telegram-канале.

«Из-за ограничений в этот раз люди меньше ездили в транспорте. Мы перевезли в 2,4 раза меньше пассажиров, чем в прошлую новогоднюю ночь, — 315 тыс. человек», — говорится в сообщении.

По данным дептранса, больше всего пассажиров (284 тыс. человек) перевезли московское метро и МЦК. В ведомстве отметили, что сам Новый год в метро встретили более 22 тыс. пассажиров. Для них в вагонах организовали трансляцию новогоднего обращения президента.

Власти Москвы ввели ограничительные меры из-за угрозы распространения коронавируса. С ноября столичным кафе, ресторанам, барам, клубам, караоке и другим развлекательным заведениям запрещено работать в ночное время с 23:00 до 6:00. Запрет распространялся и на новогоднюю ночь. Также ограничено количество мест в кинотеатрах, театрах и концертных залах. Кроме того, москвичам старше 65 лет и гражданам, страдающим хроническими заболеваниями, власти рекомендуют оставаться дома.