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Выборы в США ,  
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Трамп сообщил о планах одержать победу в восьми штатах страны

Президент США Дональд Трамп рассчитывает одержать победу в восьми штатах, где он по официальным данным уступил своему оппоненту от Демократической партии Джо Байдену. Об этом Трамп заявил во время выступления в Джорджии в поддержку переизбирающихся в этом штате сенаторов-республиканцев Дэвида Пердью и Келли Леффлер, мандаты которых оспаривают демократы.

«Они (демократы. — РБК) говорят: он жалуется насчет Джорджии. Нет-нет. Я жалуюсь насчет восьми штатов и думаю, что выиграю их все», — сказал Трамп.

В свою очередь, Джо Байден во время выступления перед собравшимися в Джорджии заявил, что Трамп не хочет выполнять свои обязанности как глава государства.

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Президентские выборы состоялись в США 3 ноября. Однако подсчет итогов голосования продолжался на протяжении нескольких дней.

15 декабря стало известно, что за Джо Байдена проголосовали выборщики во всех ключевых штатах страны, за исключением Калифорнии (55 голосов). Как показали итоги голосования, во всех шести ключевых штатах (Пенсильвания, Мичиган, Висконсин, Джорджия, Невада и Аризона), где Трамп наиболее яростно оспаривал результаты, выборщики отдали свои голоса за Джо Байдена.

Комментируя итоги голосования, Байден заявил, что попытки Трампа оспорить исход президентских выборов в США, в том числе в судах, не увенчались успехом. В свою очередь Трамп заявил, что он одержал победу на состоявшихся выборах. Он также заверил, что намерен оспаривать результаты выборов в стране.

Ожидается, что 6 января сенат и палата представителей конгресса США утвердят итоги голосования коллегии выборщиков. Инаугурация избранного президента США назначена на 20 января 2021 года.

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