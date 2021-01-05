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Конкрессмены потребовали от ФБР завести уголовное дело против Трампа

Когрессмены Лью и Райс обратились к директору ФБР и заявили, что после информации о разговоре Трампа с госсекретарем Джорджии, в котором он призывал «найти» почти 12 тыс. голосов, доказательства фальсификации выборов очевидны
Конгрессмен Тэд Лью
Конгрессмен Тэд Лью (Фото: Эндрю Харник / AP)

Конгрессмены от Демократической партии США Тэд Лью и Кэтлин Райс потребовали от ФБР начать уголовное расследование расследование в отношении действующего президента страны Дональда Трампа. Об этом Лью написал в Twitter.

«Как бывшие прокуроры мы с Кэтлин Райс считаем, что Дональд Трамп совершил несколько преступлений, когда во время разговора с госсекретарем штата Джорджия Раффенспергером требовал найти 11 780 голосов избирателей. Сегодня мы направили в ФБР письмо с требованием завести уголовное дело», — написал когрессмен.

Ранее 4 января газета The Washington Post сообщила, что Трамп требовал от Брэда Раффенспергера найти нужное количество голосов, чтобы обеспечить ему победу в Джорджии на президентских выборах 3 ноября. Издание ссылалось на аудиозапись телефонного разговора между главой государтсва и госсекретарем Джорджии.

Избранная вице-президент США обвинила Трампа в злоупотреблении властью
Политика
Камала Харрис

WP писала, что в противном случае Трамп якобы угрожал Раффенспергеру уголовным преследованием. «Это уголовное преступление. И вы не можете этого допустить. Это большой риск для тебя и для Райана [Джермани], твоего юриста», — якобы говорил президент по телефону. Трамп также отметил, что его поражение в Джорджии может понизить шансы двух сенаторов-республиканцев из этого штата Дэвида Пердью и Келли Леффлер на предстоящем втором туре выборов в сенат.

Как пишет NBC, в письме к директору ФБР Кристоферу Рэю конгрессмены-демократы заявили, что доказательства фальсификации выборов Трампом очевидны. «Учитывая более чем исчерпывающие факты и доводы, мы передаем вам уголовное дело, чтобы вы начали расследование в отношении г-на Трампа», — написали Лью и Райс.

WP узнала о призыве Трампа к властям Джорджии «найти» недостающие голоса
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Фото:Patrick Semansky / AP

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После публикации WP избранная вице-президент США Камала Харрис обвинила Трампа в злоупотреблении властью. «Вы все слышали об этом записанном разговоре? Это, конечно, был голос отчаяния... Это было неприкрытое и дерзкое злоупотреблению властью со стороны президента Соединенных Штатов», — заявила Харрис во время митинга в Джорджии.

Автор
Михаил Котляр
Дональд Трамп ФБР конгресс уголовное дело
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Избранная вице-президент США обвинила Трампа в злоупотреблении властью
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