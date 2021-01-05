Конкрессмены потребовали от ФБР завести уголовное дело против Трампа

Когрессмены Лью и Райс обратились к директору ФБР и заявили, что после информации о разговоре Трампа с госсекретарем Джорджии, в котором он призывал «найти» почти 12 тыс. голосов, доказательства фальсификации выборов очевидны

Конгрессмен Тэд Лью (Фото: Эндрю Харник / AP)

Конгрессмены от Демократической партии США Тэд Лью и Кэтлин Райс потребовали от ФБР начать уголовное расследование расследование в отношении действующего президента страны Дональда Трампа. Об этом Лью написал в Twitter.

«Как бывшие прокуроры мы с Кэтлин Райс считаем, что Дональд Трамп совершил несколько преступлений, когда во время разговора с госсекретарем штата Джорджия Раффенспергером требовал найти 11 780 голосов избирателей. Сегодня мы направили в ФБР письмо с требованием завести уголовное дело», — написал когрессмен.

Ранее 4 января газета The Washington Post сообщила, что Трамп требовал от Брэда Раффенспергера найти нужное количество голосов, чтобы обеспечить ему победу в Джорджии на президентских выборах 3 ноября. Издание ссылалось на аудиозапись телефонного разговора между главой государтсва и госсекретарем Джорджии.

WP писала, что в противном случае Трамп якобы угрожал Раффенспергеру уголовным преследованием. «Это уголовное преступление. И вы не можете этого допустить. Это большой риск для тебя и для Райана [Джермани], твоего юриста», — якобы говорил президент по телефону. Трамп также отметил, что его поражение в Джорджии может понизить шансы двух сенаторов-республиканцев из этого штата Дэвида Пердью и Келли Леффлер на предстоящем втором туре выборов в сенат.