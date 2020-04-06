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Умерла сыгравшая девушку Бонда Онор Блэкман

Онор Блэкман (Фото: Rosie Greenway / Getty Images)

Британская актриса Онор Блэкман, сыгравшая девушку Джеймса Бонда в фильме «Голдфингер», умерла в возрасте 94 лет. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на заявление ее семьи.

«Она мирно умерла по естественным причинам в своем доме в Льюисе, Сассекс, в окружении своей семьи», — говорится в заявлении.

Онор Блэкман родилась 22 августа 1925 года в Лондоне. Актерское образование получила в Гилдхоллской школе музыки и театра. Ее кинодебют состоялся в 1947 году в британской драме «Во имя славы».

Наибольшую известность ей принесла роль руководителя труппы профессиональных пилотов «Летающий цирк» Пусси Галор — в третьем фильме франшизы о британском суперагенте «Голдфингер». Премьера картины состоялась в 1964 году.

Помимо «Голдфингера», Блэкман снялась в таких фильмах, как «Мистер Питкин в тылу врага», «Дневник Бриджит Джонс», «Гибель «Титаника», а также британском сериале «Мстители» и других.

В 2000 году за исполнение роли  в «Мстителях» Блэкман была удостоена специальной премии BAFTA.

В 2002 году актриса отказалась от предложенного ей титула командора ордена Британской империи.

Теги: Джеймс Бонд, актриса, смерть
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