Путин поручил повысить доступность объектов культуры для инвалидов

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Президент России Владимир Путин поручил правительству сделать объекты культуры и туризма более доступными для людей с ограниченными возможностями. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

К 1 июля правительство должно «представить предложения по разработке, финансированию и реализации специальных программ по обеспечению доступности для инвалидов объектов спортивной инфраструктуры и туристской индустрии».

Также к этому сроку кабмин должен представить предложения по изменениям в законы, направленные на предоставление инвалидам льгот при посещении федеральных государственных организаций культуры.

Ростуризм, Общественная палата и Народный фронт должны создать рабочую группу по подготовке и общественному обсуждению предложений по доступности для инвалидов объектов туристской индустрии.