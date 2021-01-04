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Путин поручил повысить доступность объектов культуры для инвалидов

Фото: Руслан Шамуков / ТАСС
Фото: Руслан Шамуков / ТАСС

Президент России Владимир Путин поручил правительству сделать объекты культуры и туризма более доступными для людей с ограниченными возможностями. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

К 1 июля правительство должно «представить предложения по разработке, финансированию и реализации специальных программ по обеспечению доступности для инвалидов объектов спортивной инфраструктуры и туристской индустрии».

Также к этому сроку кабмин должен представить предложения по изменениям в законы, направленные на предоставление инвалидам льгот при посещении федеральных государственных организаций культуры.

Правительство дополнило список социальных услуг для пожилых и инвалидов
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Фото:Алексей Мальгавко / РИА Новости

Ростуризм, Общественная палата и Народный фронт должны создать рабочую группу по подготовке и общественному обсуждению предложений по доступности для инвалидов объектов туристской индустрии.

В начале декабря президент провел встречу с представителями общественных организаций инвалидов. В ходе встречи Путин призвал губернаторов оказывать помощь инвалидам не для галочки, а чтобы как можно больше людей не оказывались в положении «вынужденных затворников». Также Путин напомнил, что права и свободы инвалидов закреплены поправками в Конституцию.

Владимир Путин права инвалидов люди с ограниченными возможностями
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