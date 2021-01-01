Путин потребовал от регионов оказывать помощь инвалидам «не для галочки»

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Президент России Владимир Путин призвал губернаторов оказывать помощь инвалидам не для галочки, а чтобы как можно больше людей не оказывалось в положении «вынужденных затворников». Об этом глава государства заявил на встрече с представителями общественных организаций инвалидов.

«Я хочу обратить внимание, прежде всего коллег в регионах, что делать это нужно, разумеется, не для галочки, не для того, чтобы сдать объект, отчитаться и потом забыть. Делать это нужно для того, чтобы как можно больше людей не оказывались в положении вынужденных затворников», — сказал Путин.

По словам президента, на федеральном уровне принято немало решений, направленных на улучшение жизни людей с ограниченными возможностями. «Но практика во многом зависит от того, что и как делается именно на местах», — добавил Путин. Он поручил профильной рабочей группе в составе Госсовета «обобщить и обеспечить» успешный опыт регионов и муниципалитетов.

Президент также напомнил, что права и свободы инвалидов теперь закреплены принятыми летом поправками в Конституцию.