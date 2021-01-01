Telegram восстановил работу

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Работа Telegram после сбоя восстановлена. Об этом говорится на официальной странице мессенджера в Twitter.

«Теперь все, кого затронул сбой, должны вернуться в онлайн. Обратите внимание, что вы можете столкнуться с некоторыми остаточными эффектами, к примеру, не все сообщения будут отображаться — они скоро исчезнут сами по себе», — говорится в сообщении.

Ранее пользователи мессенджера в странах Европы и Ближнего Востока пожаловались на сбои, в том числе проблемы с подключением и загрузкой сообщений.

Так, нарушения в работе Telegram были обнаружены на Украине, в Польше, Белоруссии, Германии, Нидерландах, Франции, Италии, Узбекистане и других странах.

В России наибольшее количество жалоб поступило из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Екатеринбурга, Новосибирска и других городов.