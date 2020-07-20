В Киеве открыли памятник убитому журналисту Павлу Шеремету

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В Киеве в четвертую годовщину со дня убийства журналиста Павла Шеремета открыли памятник в его честь, сообщает «Страна.ua».

Памятник представляет собой выполненный из камня белый лист бумаги с именем журналиста. Он установлен на улице Ивана Франко в месте, где в 2016 году погиб Шеремет.

Автором мемориала стал скульптор Назар Билык. На открытие пришли друзья и родственники погибшего журналиста.

Президент Украины Владимир Зеленский в день годовщины смерти Шеремета написал в Telegram, что убийство журналиста является позором для страны. «У него никогда не смогли бы отобрать свободу, поэтому заказчики решили отобрать жизнь. Его дерзкое убийство — потеря для всех независимых СМИ и журналистов», — написал Зеленский.