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Убийство Павла Шеремета ,  
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В Киеве открыли памятник убитому журналисту Павлу Шеремету

Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

В Киеве в четвертую годовщину со дня убийства журналиста Павла Шеремета открыли памятник в его честь, сообщает «Страна.ua».

Памятник представляет собой выполненный из камня белый лист бумаги с именем журналиста. Он установлен на улице Ивана Франко в месте, где в 2016 году погиб Шеремет.

Автором мемориала стал скульптор Назар Билык. На открытие пришли друзья и родственники погибшего журналиста.

Президент Украины Владимир Зеленский в день годовщины смерти Шеремета написал в Telegram, что убийство журналиста является позором для страны. «У него никогда не смогли бы отобрать свободу, поэтому заказчики решили отобрать жизнь. Его дерзкое убийство — потеря для всех независимых СМИ и журналистов», — написал Зеленский.

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Президент добавил, что расследование преступления находится под пристальным вниманием украинского общества. Он отметил, что суд над исполнителями, организаторами и заказчиками убийства Шеремета является обязанностью государства и правоохранительных органов.

Павел Шеремет погиб в центре Киева в июле 2016 года в результате взрыва автомобиля, на котором он направлялся на эфир «Радио Вести». Фигурантами уголовного дела проходят пять человек: медсестра парашютно-десантного батальона Яна Дугарь, добровольцы Владислав и Инна Грищенко, а также волонтер Юлия Кузьменко и ее сожитель, музыкант Андрей Антоненко.

По версии следствия злоумышленники взорвали машину Шеремета для дестабилизации социально-политической ситуации на Украине. В мае суд отпустил Дугарь под залог в размере более 168 тыс. грн ($6,3 тыс.).

Теги: Украина, Павел Шеремет, убийство, памятник
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