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Избранная вице-президент США обвинила Трампа в злоупотреблении властью

Камала Харрис
Камала Харрис (Фото: Alexander Drago / Getty Images)

Избранная вице-президент США Камала Харрис обвинила уходящего президента Дональда Трампа в злоупотреблении властью. Об этом она заявила в ходе митинга в городе Савана, штат Джорджия, где агитировала голосовать за сенаторов-демократов. Трансляцию митинга вел телеканал C-Span.

«Вы все слышали об этом записанном разговоре? Это, конечно, был голос отчаяния... Это было неприкрытое и дерзкое злоупотреблению властью со стороны президента Соединенных Штатов», — заявила Харрис.

Речь идет о разговоре, предположительно, Трампа с госсекретарем штата Джорджия, в ходе которого американский лидер просил пересчитать голоса в свою пользу. Запись этого разговора опубликовала газета The Washington Post.

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Если верить опубликованной газетой записи, в ходе телефонного разговора Трамп просил госсекретаря «найти» достаточное количество голосов для его победы. «Я просто хочу найти 11 780 голосов <...>. Потому что мы выиграли в этом штате», — якобы заявил Трамп.

3 ноября в США прошли выборы президента, также в стране переизбирали в полном составе палату представителей и треть членов сената. На выборах главы государства победил кандидат от демократов Джо Байден.

Трамп неоднократно заявлял, что выборы прошли с многочисленными нарушениями, и говорил о «большом мошенничестве». Он и его команда не раз настаивали на пересчете голосов в ключевых штатах, в том числе в Джорджии.

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