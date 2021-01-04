Избранная вице-президент США обвинила Трампа в злоупотреблении властью

Камала Харрис (Фото: Alexander Drago / Getty Images)

Избранная вице-президент США Камала Харрис обвинила уходящего президента Дональда Трампа в злоупотреблении властью. Об этом она заявила в ходе митинга в городе Савана, штат Джорджия, где агитировала голосовать за сенаторов-демократов. Трансляцию митинга вел телеканал C-Span.

«Вы все слышали об этом записанном разговоре? Это, конечно, был голос отчаяния... Это было неприкрытое и дерзкое злоупотреблению властью со стороны президента Соединенных Штатов», — заявила Харрис.

Речь идет о разговоре, предположительно, Трампа с госсекретарем штата Джорджия, в ходе которого американский лидер просил пересчитать голоса в свою пользу. Запись этого разговора опубликовала газета The Washington Post.

Если верить опубликованной газетой записи, в ходе телефонного разговора Трамп просил госсекретаря «найти» достаточное количество голосов для его победы. «Я просто хочу найти 11 780 голосов <...>. Потому что мы выиграли в этом штате», — якобы заявил Трамп.