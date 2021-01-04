Белый дом анонсировал «победный митинг» Трампа в Джорджии
Действующий президент США Дональд Трамп 4 января отправится в штат Джорджия для участия в «победном митинге». Публичный график главы государства распространила пресс-служба Белого дома, документ опубликовали в Twitter репортер CNN Дэниел Дейл и репортер The Washington Post Сын Мин Ким.
«Президент отправится из Белого дома в 6:10 вечера [02:10 мск 5 января] на победный митинг в Долтон, штат Джорджия», — указано в документе.
В нем не говорится, какую именно победу планирует отмечать президент.
5 января в Джорджии состоится второй тур выборов в сенат, от итогов которого зависит, кто будет контролировать верхнюю палату конгресса США — демократы или республиканцы.