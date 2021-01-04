Белый дом анонсировал «победный митинг» Трампа в Джорджии

Ранее Трамп сообщил в Twitter, что 4 января поедет в Джорджию, чтобы выступить на митинге в поддержку участвующих в выборах сенаторов-республиканцев Дэвида Пердью и Келли Леффлер.

Помимо этого, Трамп неоднократно заявлял, что и сам победил в Джорджии на прошедших 3 ноября президентских выборах. По его требованию власти штата вручную пересчитали бюллетени, однако на результат голосования это не повлияло — выборы в Джорджии выиграл соперник Трампа, кандидат от демократов Джо Байден. По подсчетам властей штата, он набрал 2,47 млн голосов, Трамп — 2,46 млн. Отрыв демократа составил 12 670 голосов, или 0,25%.