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Путин согласился подумать об индексации пенсий работающих пенсионеров

Вопрос об индексацию пенсий работающим пенсионерам нуждается в «дополнительном рассмотрении», заявил президент Владимир Путин во время встречи с главой Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаилом Шмаковым.

«Там есть элементы несправедливости, связанные с недостаточной индексацией», — сказал Путин.

Во время разговора с президентом Шмаков напомнил, что в 2016 году индексация пенсий работающим пенсионерам была приостановлена. Он напомнил, что им начисляются «какие-то компенсационные коэффициенты», но они «не покрывают, по мнению самих пенсионеров, которые рассчитывают, естественно, все свои доходы, тех потерь, которые они получают», рассказал Шмаков. Кроме того, это заставило некоторых пенсионеров перестать работать, напомнил глава ФНПР.

Шмаков предложил «более активно дать поручение правительству», чтобы оно рассмотрело этот вопрос, так как «это фактически ведь нарушение Конституции».

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