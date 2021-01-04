Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 31 декабря 2020
USD ЦБ: 73,88 (+0,22) Инвестиции, 30 дек 2020, 15:15
Курс евро на 31 декабря 2020
EUR ЦБ: 90,68 (+0,48) Инвестиции, 30 дек 2020, 15:15
Путин установил срок по предложениям по пенсиям работающих пенсионеров Политика, 13:55 Алиса и Юлия Рубан - о дизайнерской одежде с душой и философией РБК Cтиль и Mercedes-Benz, 13:40 В Челябинской области предотвратили аварию с 17 детьми Общество, 13:37 Олега Басилашвили госпитализировали с коронавирусом Общество, 13:24 Путин поручил заняться международными сертификатами о прививках COVID Политика, 13:12 Психологическое здоровье сотрудников: что важно знать руководителю Pro, 13:08 «Мне только спросить»: плюсы и минусы телемедицины РБК Стиль и СберЗдоровье, 12:50 Трейдеры за день потеряли $1,2 млрд на фоне роста Ethereum выше $1,1 тыс. Крипто, 12:44 Лукашенко назвал пандемию коронавируса геополитической проблемой Политика, 12:41 Крупнейший акционер «Гербалайфа» избавился от большей части доли Бизнес, 12:13 Самые доходные акции XXI века. Рейтинг РБК Инвестиции, 12:01 Восстановить ресурсы и найти силы: подкаст РБК «Время остановиться» Социальная экономика, 12:00  Как переехать в Москву из Германии и разделить семью и бизнес РБК Стиль и Clarins, 12:00 Петербург впервые обошел Москву по количеству заражений COVID за сутки Общество, 11:56
Общество ,  
0 

В Челябинской области предотвратили аварию с 17 детьми

Фото: МВД РФ
Фото: МВД РФ

Автобусу с 17 членами детской хоккейной команды удалось избежать ДТП благодаря патрульному автомобилю «УАЗ» сотрудников ГИБДД, которые сопровождали команду. Это следует из сообщения МВД.

На полосу, по которой ехал автобус, выехал Kia Ceed, за рулем которого находился человек 2000 года рождения. «В целях избежания столкновения с автобусом инспектором ДПС было принято решение преградить дорогу легковой автомашине», — говорится в сообщении.

В ДТП в Туве погибли восемь человек
Общество
Фото:МЧС России по Республике Тыва

Водитель Kia не затормозил, в результате столкновения он скончался на месте. Пассажирка иномарки доставлена в больницу. Травмы также получил водитель полицейского «УАЗа». Из пассажиров автобуса никто не пострадал. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

ДТП произошло на 1776-м километре автодороги Челябинск — Москва. Хоккейная команда направлялась из Южноуральска в Златоуст на соревнования.

В декабре произошло ДТП с участием автобуса в Рязанской области. Погибли четыре человека, 15 человек пострадали. Автобус, следовавший из Москвы в Волгоград, перевернулся на 247-м километре трассы Р-22.

ДТП ГИБДД Челябинская область
Материалы по теме
В ДТП в Туве погибли восемь человек
Общество
Четыре человека погибли в ДТП с грузовиком в Ростовской области
Общество
В Подмосковье погиб помогавший пострадавшим в ДТП фельдшер
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter