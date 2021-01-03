В Красноярском крае при тушении пожара нашли тела трех человек

В Красноярском крае пожарные во время тушения возгорания в частном доме обнаружили тела трех погибших. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС, передает ТАСС.

По данным ведомства, инцидент произошел в городе Бородино, расположенного в 125 км к востоку от Красноярска. 3 января в 8:30 по местному времени (4:30 мск) там загорелся частный жилой дом. Пламя удалось полностью погасить спустя два часа. К тушению привлекались 16 человек и шесть единиц техники.

Как сообщает местное издание «Красноярск онлайн», деревянный дом находился в самом центре города. Изначально пламя распространилось на 100 кв м, однако к моменту его локализации пожар охватил 180 кв м. При разборе поврежденных огнем конструкций пожарные нашли тела трех человек.

Вечером 2 января в Томской области произошел пожар на пилораме в селе Подгорное. Его смогли потушить за 20 минут, в результате происшествия погибли четверо мужчин.