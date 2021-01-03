Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 31 декабря 2020
USD ЦБ: 73,88 (+0,22) Инвестиции, 30 дек 2020, 15:15
Курс евро на 31 декабря 2020
EUR ЦБ: 90,68 (+0,48) Инвестиции, 30 дек 2020, 15:15
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 3 января Общество, 08:56 Число жертв коронавируса в США преодолело отметку в 350 тыс. Общество, 08:37 В Красноярском крае при тушении пожара нашли тела трех человек Общество, 08:23 Как подорожали автомобили за 2020 год. Сравнительная таблица Авто, 08:14 ВКС сообщили число выведенных на орбиту аппаратов в 2020 году Технологии и медиа, 08:07 Россияне назвали самую благородную профессию Общество, 08:00 Депутат Рады назвал отказ от «Спутника V» попыткой выслужиться перед США Политика, 07:23 СК завел дело после гибели людей при пожаре на пилораме в Томской области Общество, 06:54 Саудовская Аравия снимет запрет на въезд в страну Общество, 06:19 Более 4 млн американцев получили первую дозу вакцины от коронавируса Недвижимость, 05:56 Освобожденные в Ливии россияне сообщили детали пленения Политика, 05:19 Обнаруживший Эболу ученый заявил об опасности новой смертельной болезни Общество, 04:49 В результате падения самолета на жилой дом в США погибли три человека Общество, 04:05 Немецкий депутат назвал «самоубийством» отказ от «Северного потока-2» Политика, 03:33
Общество ,  
0 

В Красноярском крае при тушении пожара нашли тела трех человек

В Красноярском крае пожарные во время тушения возгорания в частном доме обнаружили тела трех погибших. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС, передает ТАСС.

По данным ведомства, инцидент произошел в городе Бородино, расположенного в 125 км к востоку от Красноярска. 3 января в 8:30 по местному времени (4:30 мск) там загорелся частный жилой дом. Пламя удалось полностью погасить спустя два часа. К тушению привлекались 16 человек и шесть единиц техники.

Как сообщает местное издание «Красноярск онлайн», деревянный дом находился в самом центре города. Изначально пламя распространилось на 100 кв м, однако к моменту его локализации пожар охватил 180 кв м. При разборе поврежденных огнем конструкций пожарные нашли тела трех человек.

СК завел дело после гибели людей при пожаре на пилораме в Томской области
Общество

Вечером 2 января в Томской области произошел пожар на пилораме в селе Подгорное. Его смогли потушить за 20 минут, в результате происшествия погибли четверо мужчин.

По предварительным данным, один из погибших работал на пилораме. Трое его приятелей попросились переночевать в приспособленном под жилье строении. Причины возгорания устанавливаются.

Красноярский край пожар жертвы МЧС
Материалы по теме
СК завел дело после гибели людей при пожаре на пилораме в Томской области
Общество
Два человека погибли при пожаре в квартире в Москве
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter