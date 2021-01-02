Трое детей погибли при пожаре в квартире в Великом Новгороде

Фото: МЧС России

Трое детей погибли при пожаре в многоквартирном доме в Великом Новгороде. Об этом сообщило ГУ МЧС России по Новгородской области.

По данным спасателей, информация о возгорании по адресу: ул. Зелинского, 34/2, поступила в 7:46 2 января.

Когда на место прибыли пожарные, из квартиры на третьем этаже шел дым. Вскоре возгорание было ликвидировано. «На месте обнаружены тела трех погибших детей. Причина пожара устанавливается», — говорится в сообщении.

Согласно сообщению регионального управления СК России, проводится доследственная проверка и устанавливаются все обстоятельства происшествия.