Общество , 02 янв, 11:08
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Трое детей погибли при пожаре в квартире в Великом Новгороде
Трое детей погибли при пожаре в многоквартирном доме в Великом Новгороде. Об этом сообщило ГУ МЧС России по Новгородской области.
По данным спасателей, информация о возгорании по адресу: ул. Зелинского, 34/2, поступила в 7:46 2 января.
Когда на место прибыли пожарные, из квартиры на третьем этаже шел дым. Вскоре возгорание было ликвидировано. «На месте обнаружены тела трех погибших детей. Причина пожара устанавливается», — говорится в сообщении.
Согласно сообщению регионального управления СК России, проводится доследственная проверка и устанавливаются все обстоятельства происшествия.