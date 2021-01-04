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В Техасе мужчина застрелил пастора в церкви

В Техасе мужчина, скрывавшийся от полицейских в церкви, застрелил пастора. Об этом со ссылкой на данные полиции сообщил телеканал NBC DFW.

Нападавшим оказался 21-летний мужчина. Вечером накануне убийства полицейские преследовали его, однако злоумышленнику удалось скрыться на автомобиле с чужими номерами.

Полиция потеряла машину из виду, но позже ее увидели в округе Смит. Погоня закончилась у методистской церкви, неподалеку от города Вайнона. Машина проехала через ее двор, и водитель скрылся.

Сотрудники правоохранительных органов обыскивали местность около двух часов, но следов злоумышленника не обнаружили. Утром на следующий день в церковь пришли пастор, его жена и еще два человека. Пастор обнаружил, что злоумышленник прячется в ванной, и вытащил свое оружие. Однако мужчина набросился на священника, выхватил его оружие и застрелил его.

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В результате происшествия пострадали еще два человека. Один получил огнестрельное ранение, второй — травмы в результате падения.

Злоумышленник скрылся на машине пастора, однако полицейские устроили погоню и арестовали его. По словам сотрудников правоохранительных органов, стрельба произошла не по религиозным мотивам.

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В конце декабря 2020 года в американском штате Массачусетс в результате стрельбы погиб один человек, еще пять были ранены. Все пострадавшие были в возрасте от 20 до 30 лет. Стрельба произошла во время съемок музыкального клипа, который носил жестокий характер, сообщил NBC Boston.

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