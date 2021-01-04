В Техасе мужчина застрелил пастора в церкви

В Техасе мужчина, скрывавшийся от полицейских в церкви, застрелил пастора. Об этом со ссылкой на данные полиции сообщил телеканал NBC DFW.

Нападавшим оказался 21-летний мужчина. Вечером накануне убийства полицейские преследовали его, однако злоумышленнику удалось скрыться на автомобиле с чужими номерами.

Полиция потеряла машину из виду, но позже ее увидели в округе Смит. Погоня закончилась у методистской церкви, неподалеку от города Вайнона. Машина проехала через ее двор, и водитель скрылся.

Сотрудники правоохранительных органов обыскивали местность около двух часов, но следов злоумышленника не обнаружили. Утром на следующий день в церковь пришли пастор, его жена и еще два человека. Пастор обнаружил, что злоумышленник прячется в ванной, и вытащил свое оружие. Однако мужчина набросился на священника, выхватил его оружие и застрелил его.