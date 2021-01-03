У побережья Аляски произошло мощное землетрясение

Около берегов Аляски зафиксировано землетрясение магнитудой 6,1, сообщила Геологическая служба США (USGS).

По данным службы, эпицентр подземных толчков находился в 235 км к юго-западу от города Адак. Очаг землетрясения был зафиксирован на глубине 17,1 км. О пострадавших или разрушениях пока не сообщалось.

Накануне землетрясение произошло в Дагестане. По данным Европейско-Средиземноморско сейсмологического центра (EMSC), подземные толчки были зафиксированы в 4:05 мск. Эпицентр находился в 21 км к северо-западу от Дербента и в 12 км от Дагестанских Огней, а очаг залегал на глубине 10 км.

