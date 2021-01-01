Общество , 30 дек, 06:17
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Землетрясение сотрясает Хорватию. Фоторепортаж
В Хорватии произошло землетрясение магнитудой 6,2, погибли по меньшей мере семь человек, поиск выживших под завалами продолжается. Эпицентр землетрясения находился в районе города Петринья в центральной части государства. В городе Сисаке некоторое время полностью были отключены вода и электричество. По оценке геологической службы США, это самое сильное землетрясение, произошедшее в Хорватии с момента появления современных методов измерения сейсмических толчков
Люди убирают мусор после землетрясения в Петринье
Солдаты и спасатели перед разрушенным в результате землетрясения зданием
Военнослужащие загружают больного на носилках в вертолет для эвакуации в Загреб
Больного вывозят из машины скорой помощи для эвакуации в Загреб вертолетом после землетрясения на военной базе в Петринье
Оставшиеся без жилья спят на военной базе после землетрясения