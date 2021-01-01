Землетрясение сотрясает Хорватию. Фоторепортаж

В Хорватии произошло землетрясение магнитудой 6,2, погибли по меньшей мере семь человек, поиск выживших под завалами продолжается. Эпицентр землетрясения находился в районе города Петринья в центральной части государства. В городе Сисаке некоторое время полностью были отключены вода и электричество. По оценке геологической службы США, это самое сильное землетрясение, произошедшее в Хорватии с момента появления современных методов измерения сейсмических толчков