В Дагестане произошло землетрясение магнитудой 4,6

В Дагестане зафиксировали землетрясение магнитудой 4,6, сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

По его данным, инцидент произошел в 04:05 мск. Эпицентр располагался в 21 км к северо-западу от Дербента и в 12 км от Дагестанских огней, очаг залегал на глубине 10 км.



Данных о разрушениях и пострадавших не поступало, сообщает управление МЧС по Дагестану.

В ночь на 25 мая 2019 года на территории республики было зафиксировано два землетрясения за час. Магнитуда первого составила 4,4, второго — 2,3.

