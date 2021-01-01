На юге Москвы на месте прорыва трубы образовался фонтан из горячей воды

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На улице Теплый Стан в Москве прорвало трубу горячего водоснабжения, сообщили РБК в пресс-службе ПАО «Московская объединенная энергетическая компания» (МОЭК). Источники ТАСС и «РИА Новости» в экстренных службах ранее сообщили, что на месте прорыва трубы в районе Теплого Стана образовался трехметровый фонтан горячей воды.

«Сегодня по адресу: Теплый стан, 15, обнаружено повреждение тепловой сети, место повреждения оперативно огорожено», — сообщили в пресс-службе МОЭК.

Там добавили, что аварийные бригады уже приступили к ликвидации, повреждение теплосети локализовано. Движение на месте работ перекрыто, пострадавших нет.

«Организована резервная схема, начато заполнение сети, специалисты на месте контролируют восстановление параметров», — отметили в пресс-службе МОЭК.