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В центре Москвы провалился грунт из-за прорыва трубы, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. ЧП произошло на пересечении Скатертного и Медвежьего переулков, площадь провала — около 4 кв. м. Также о провале грунта возле станции метро «Арбатская» сообщил Telegram-канал «Москва. Новости».

В пресс-службе «Мосводоканала» РБК уточнили, что на данном участке произошел «излив на водопроводной сети». «В настоящее время излив локализован, проводятся работы по уборке проезжей части», — отметил представитель службы.

В Telegram-канале департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы сообщается, что было перекрыто движение в Скатертном переулке на участке от Мерзляковского переулка, а также на Медвежьем переулке от Столового переулка. Позднее движение было восстановлено.

В начале декабря из-за прорыва трубы на улице Теплый Стан образовался трехметровый фонтан из горячей воды. Никто не пострадал.