Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 дней
00 : 00 : 00
Лента новостей
Курс доллара на 19 декабря
USD ЦБ: 73,32 (+0,34) Инвестиции, 18 дек, 13:49
Курс евро на 19 декабря
EUR ЦБ: 89,83 (+0,54) Инвестиции, 18 дек, 13:49
Bild узнала о планах Меркель добиться закрытия границ ЕС для британцев Общество, 19:26 Правила безупречности ресторанного обозревателя Александра Сысоева РБК Cтиль и Philips, 19:22 Илья Авербух женился на актрисе из сериала «Папины дочки» Спорт, 18:49 В центре Москвы провалился грунт из-за прорыва трубы Общество, 18:43 Доллар по 28: история российского фондового рынка РБК и Открытие Инвестиции, 18:33 Новый штамм коронавируса, вакцинация 60% россиян. Главные новости РБК Общество, 18:30 Оперштаб сообщил об отсутствии планов закрывать авиасообщение с Британией Общество, 18:28 Российские биатлонисты остались без медалей в 39-й гонке подряд Спорт, 18:22 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 20 декабря Общество, 18:18 Милиция Минска сообщила о задержании на акциях около 100 человек Общество, 18:00 Дерипаска усомнился в возвращении «нормальной жизни» ранее 2023 года Общество, 17:51 Футболист «Милана» забил самый быстрый гол в истории Серии А. Видео Спорт, 17:45 Сборная России по хоккею стала обладателем Кубка «Первого канала» Спорт, 17:45 Алиса и Юлия Рубан - о дизайнерской одежде с душой и философией РБК Cтиль и Mercedes-Benz, 17:43
Следите за курсами на сайте или в приложении РБК
USD/RUB ₽73,35 +0,71% EUR/RUB ₽89,82 +0,52% EUR/USD $1,22 -0,15%
Общество ,  
0 

В центре Москвы провалился грунт из-за прорыва трубы

Фото: DtOperativno / Telegram
Фото: DtOperativno / Telegram

В центре Москвы провалился грунт из-за прорыва трубы, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. ЧП произошло на пересечении Скатертного и Медвежьего переулков, площадь провала — около 4 кв. м. Также о провале грунта возле станции метро «Арбатская» сообщил Telegram-канал «Москва. Новости».

В пресс-службе «Мосводоканала» РБК уточнили, что на данном участке произошел «излив на водопроводной сети». «В настоящее время излив локализован, проводятся работы по уборке проезжей части», — отметил представитель службы.

В Telegram-канале департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы сообщается, что было перекрыто движение в Скатертном переулке на участке от Мерзляковского переулка, а также на Медвежьем переулке от Столового переулка. Позднее движение было восстановлено.

В начале декабря из-за прорыва трубы на улице Теплый Стан образовался трехметровый фонтан из горячей воды. Никто не пострадал.

провал грунта Москва «Мосводоканал» прорыв трубы новости
Следите за курсами на сайте или в приложении РБК
USD/RUB ₽73,35 +0,71% EUR/RUB ₽89,82 +0,52% EUR/USD $1,22 -0,15%
Материалы по теме
В Москве при строительстве метро произошел провал грунта
Общество
Провал грунта произошел на проезжей части на северо-западе Москвы
Общество
На юге Москвы на месте прорыва трубы образовался фонтан из горячей воды
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter