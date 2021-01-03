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СК завел дело после гибели людей при пожаре на пилораме в Томской области

Управление Следственного комитета по Томской области возбудило уголовное дело по факту гибели четырех человек в результате пожара на пилораме. Об этом сообщили в пресс-службе СК, передает ТАСС.

По данным регионального главка МЧС, инцидент произошел в селе Подгорное Чаинского района области вечером 2 января. В 22:20 по местному времени (18:20 мск) там загорелось приспособленное под жилье строение. Спустя 20 минут пожар ликвидировали.

ТАСС сообщает, что возгорание случилось на пилораме на площади 62 кв м. При тушении пожарные обнаружили тела четырех взрослых мужчин. Собеседник агентства в экстренных службах уточнил, что один из погибших — местный житель, сотрудник предприятия. Остальные трое — его друзья из села Короткино Колпашевского района, пришедшие в гости. По предварительной информации, они попросили приятеля приютить их на ночь.

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Фото:МЧС России

СК завел дело по ч. 3 статьи 109 УК (причинение смерти по неосторожности). Сейчас на месте происшествия работает следственная группа.

Утром 1 января в одном из сел Чувашии сгорел жилой дом, в результате чего погибли шесть человек, трое из которых — дети. Причины возгорания не назывались, сообщалось, что дом сгорел практически полностью.

пожар жертвы Томская область СК
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