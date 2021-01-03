Вандалы испортили дома лидеров демократов и республиканцев в США

В США от рук вандалов пострадали дома лидеров Демократической и Республиканской партий в американском конгрессе. Об этом сообщает телеканал NBC.

Действия нарушителей стали ответом на очередную провалившуюся попытку американских законодателей договориться по поводу мер стимулирования экономики в условиях пандемии COVID-19.

В штате Кентукки в городе Луисвилль вандалы нанесли краской оскорбительные надписи на дверь и окна дома лидера республиканцев в сенате Митча Макконнелла. Одна из надписей гласила «Митч убивает бедных».

В ответ Макконнелл заявил, что всегда боролся за право людей на мирные протесты. «Я ценю каждого жителя Кентукки, который участвовал в демократическом процессе, согласны они со мной или нет», — сказал республиканец. Он добавил, что вандализму нет места в американском обществе.