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Политика ,  
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Вандалы испортили дома лидеров демократов и республиканцев в США

В США от рук вандалов пострадали дома лидеров Демократической и Республиканской партий в американском конгрессе. Об этом сообщает телеканал NBC.

Действия нарушителей стали ответом на очередную провалившуюся попытку американских законодателей договориться по поводу мер стимулирования экономики в условиях пандемии COVID-19.

В штате Кентукки в городе Луисвилль вандалы нанесли краской оскорбительные надписи на дверь и окна дома лидера республиканцев в сенате Митча Макконнелла. Одна из надписей гласила «Митч убивает бедных».

В ответ Макконнелл заявил, что всегда боролся за право людей на мирные протесты. «Я ценю каждого жителя Кентукки, который участвовал в демократическом процессе, согласны они со мной или нет», — сказал республиканец. Он добавил, что вандализму нет места в американском обществе.

В конгрессе США поддержали увеличение выплат гражданам из-за COVID-19
Общество
Фото:Tasos Katopodis / Getty Images

Кроме того, неизвестные облили искусственной кровью дверь гаража в доме лидера демократов Нэнси Пелоси в Сан-Франциско и подкинули туда голову свиньи.

В конце декабря конгресс одобрил первый пакет мер для помощи экономики США во время пандемии на $900 млрд. Однако 31 декабря республиканцы заблокировали попытку демократов увеличить «коронавирусные» выплаты гражданам с $600 до $

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