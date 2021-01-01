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В Конгрессе США поддержали увеличение выплат гражданам из-за COVID-19

Палата представителей Конгресса США поддержала инициативу об увеличении прямых выплат гражданам страны в связи с пандемией коронавирусной инфекции с $600 до $2 тыс. Трансляция заседания велась на сайте нижней палаты.

В поддержку этой инициативы высказались 275 законодателей, против выступили 134. Теперь законопроект поступит на рассмотрение сенату.

Ранее с идеей увеличить выплаты до $2 тыс. выступил президент США Дональд Трамп. Он назвал предусмотренные в законопроекте о мерах поддержки населения и экономики страны выплаты в $600 «нелепо низкими» и заявил, что не подпишет документ, если в него не внесут изменения.

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Тем не менее 27 декабря Трамп подписал проект бюджета на 2021 финансовый год общим объемом до $2,3 трлн, который включает пакет мер стимулирования экономики в связи с пандемией на сумму почти $900 млрд.

Однако в своем заявлении после подписания бюджета Трамп заявил, что ожидает от конгресса голосования в пользу отдельного законопроекта, увеличивающего выплаты.

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