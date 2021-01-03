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В Подмосковье собака насмерть загрызла 11-летнего ребенка

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти ребенка от укусов собаки в Московской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СК.

По данным следствия, инцидент произошел в городе Ивантеевка вечером 2 января. 11-летний мальчик находился вместе с родителями в гостях у заводчиков собак. В какой-то момент он гулял во дворе дома, пока родители находились внутри. В этот момент на него напала одна из собак и сильно покусала. От полученных ран ребенок умер на месте.

В Забайкалье бездомная собака напала на четырехлетнего ребенка
Общество
Фото:Pascal Le Segretain / Getty Images

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства трагедии, назначена экспертиза. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.109 УК (причинение смерти по неосторожности).

Как пишет ТАСС, у хозяйки дома жили немецкие овчарки и алабаи.

С 1 января в России ужесточили правила поведения на пляжах. В частности, туда запретили приводить собак, за исключением животных-поводырей.

Московская область СК дети собака
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