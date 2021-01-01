В России запретили подбрасывать купающихся и приводить собак на пляж

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В России с 1 января вступил в силу приказ МЧС, устанавливающий единые правила пользования пляжами на территории страны. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Ранее правила пользования пляжами утверждались регионами самостоятельно.

Теперь на пляжи России запрещено приводить животных, за исключением собак-поводырей. Также отдыхающим нельзя плавать на предметах, которые не предназначены для этого (например, на бревнах или лежаках), играть в спортивные игры в местах, которые для этого не предусмотрены, менять расположение буйков или притапливать их. Помимо этого, документ запрещает «допускать действия на воде, связанные с подбрасыванием, нырянием и захватом купающихся».

В свою очередь владельцы пляжей должны создавать все условия для безопасного купания, организовывать водолазное обследование прилегающей акватории, уведомлять посетителей о мерах безопасности с помощью специальных флажков и знаков, а также оборудовать пляжи схемами с указанием опасных мест и глубин.