В больнице рассказали о состоянии Алисы Фрейндлих

Алиса Фрейндлих (Фото: Дмитрий Михаевич / ТАСС)

Актриса Алиса Фрейндлих, которую госпитализировали с коронавирусом, находится в стабильно тяжелом состоянии. Об этом сообщили ТАСС в клинической больнице № 122 им. Л.Г. Соколова в Петербурге.

«[Состояние] стабильно тяжелое, без ухудшений», — сказали в клинике.

Накануне о состоянии здоровья артистки рассказали в Большом драматическом театре имени Товстоногова (БДТ), где работает Фрейндлих. «Актриса получает интенсивную терапию под постоянным контролем врачей, в связи с чем и находится в реанимационной палате. Состояние Алисы Фрейндлих стабильное», — говорили 28 декабря представители БДТ.

О том, что актрису госпитализировали с коронавирусом, стало известно 28 декабря. Причем, как позже уточнили в БДТ, Фрейндлих попала в больницу 25 декабря. Как замечал представитель клиники, до госпитализации в течение недели актриса лечилась дома.