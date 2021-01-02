В Псковской области 16 тыс. жителей остались без света после снегопада

Видео: rossetisevzap / VK

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В Псковской области из-за налипания мокрого снега на провода свыше 16 тыс. местных жителей остались без света, сообщает Минэнерго.

Без электроснабжения остались около тысячи населенных пунктов Опочецкого, Псковского, Печорского, Островского, Палкинского и Гдовского районов.

В том числе речь идет о 13 социально-значимых объектах. Всего специалисты задействовали 36 резервных источников энергоснабжения. К ликвидации последствий привлекли более 300 специалистов и 100 единиц спецтехники.