Трамп раскритиковал темпы вакцинации в некоторых штатах

Некоторые американские штаты слишком медленно проводят вакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19 несмотря на то, что правительство успешно и широко распределяет препараты. Об этом в своем Twitter написал президент США Дональд Трамп.

Какие именно штаты он имеет в виду, глава государства не уточнил.

Власти объявили о начале вакцинации в середине декабря, сразу после того, как Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) США одобрило регистрацию препарата от Pfizer и BioNTech. Позже регулятор дал разрешение на использование второй вакцины, которую разработала компания Moderna.

Глава BioNTech Угур Шахин заявил, что Соединенные Штаты заказали в два раза больше доз препарата, чем Евросоюз (сейчас это единственная вакцина, которая получила одобрение европейского регулятора).