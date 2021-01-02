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Трамп раскритиковал темпы вакцинации в некоторых штатах

Некоторые американские штаты слишком медленно проводят вакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19 несмотря на то, что правительство успешно и широко распределяет препараты. Об этом в своем Twitter написал президент США Дональд Трамп.

Какие именно штаты он имеет в виду, глава государства не уточнил.

Власти объявили о начале вакцинации в середине декабря, сразу после того, как Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) США одобрило регистрацию препарата от Pfizer и BioNTech. Позже регулятор дал разрешение на использование второй вакцины, которую разработала компания Moderna.

NYT сообщила о проблемах с вакцинацией в США из-за логистики
Общество
Фото:Carlo Allegri / Reuters

Глава BioNTech Угур Шахин заявил, что Соединенные Штаты заказали в два раза больше доз препарата, чем Евросоюз (сейчас это единственная вакцина, которая получила одобрение европейского регулятора).

Как обратила внимание New York Times, кампания по вакцинации в США отстает от графика, это коснулось Флориды, Калифорнии и Пуэрто-Рико. Медики и чиновники связывают это с периодом отпусков, загруженностью системы здравоохранения и задержками поставок вакцины в государственные дома престарелых.

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