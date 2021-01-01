В Кемеровской области произошло землетрясение магнитудой 2,9

В Кемеровской области зафиксировали землетрясение магнитудой 2,9. Об этом сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

Эпицентр землетрясения находился между Кемерово и Новокузнецком. Сообщений о разрушениях не поступало.

Кроме того, землетрясение также зафиксировали в Иркутской области, сообщает Байкальский филиал единой геофизической службы РАН. Энергетический класс — 9,7. Эпицентр находился в горах Саяна на территории Черемховского района.

В начале декабря землетрясение зафиксировали недалеко от Иркутска. Землетрясение ощущалось на 5-6 баллов. Эпицентр землетрясение находился в республике Бурятия, там интенсивность составляла 7,6 балла.