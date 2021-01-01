Общество , 21 дек, 10:32
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В Кемеровской области произошло землетрясение магнитудой 2,9
В Кемеровской области зафиксировали землетрясение магнитудой 2,9. Об этом сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.
Эпицентр землетрясения находился между Кемерово и Новокузнецком. Сообщений о разрушениях не поступало.
Кроме того, землетрясение также зафиксировали в Иркутской области, сообщает Байкальский филиал единой геофизической службы РАН. Энергетический класс — 9,7. Эпицентр находился в горах Саяна на территории Черемховского района.
В начале декабря землетрясение зафиксировали недалеко от Иркутска. Землетрясение ощущалось на 5-6 баллов. Эпицентр землетрясение находился в республике Бурятия, там интенсивность составляла 7,6 балла.