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Amazon $2 200 (+20,68%) прогноз CFRA к 25.04.20 Купить
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Общество ,  
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В Дагестане за час произошло два землетрясения

На территории Дагестана в ночь на субботу, 25 мая, за час произошло два землетрясения, сообщает местное ГУ МЧС.

Первый толчок был зафиксирован в Буйнакском районе в 01:34 мск, эпицентр землетрясения находился в 5 км от населенного пункта Халимбек-аул, очаг — на глубине 10 км. Магнитуда — 4,4, толчки также ощущались в Махачкале и Каспийске.

Через час, в 02:44 мск, произошло второе землетрясение приблизительно в том же районе. Оно было слабее — очаг на глубине 1 км, магнитуда — 2,3.

В результате жертв и разрушений нет.

В начале мая 2017 года в республике было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,4, информация о пострадавших не поступала.

Теги: Дагестан, землетрясение, ГУ МЧС
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