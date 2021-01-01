Синоптик предупредил о резком похолодании в Москве после Нового года

Ближе к Рождеству москвичей ждет резкое похолодание. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, передает «НСН». Температура начнет падать с 5 января.

«На столицу постепенно начнет оказывать влияние более холодный гребень антициклона с северо-востока и, это станет причиной постепенного понижения температуры в предрождественские дни», — сказал синоптик.

По словам Леуса, в этот период температура днем будет опускаться до -1 * 14 градусов, а ночью — до -3 — -6 градусов. 7 января в столице ожидается мороз в -10 градусов.

При этом в первые четыре дня нового года в Москве будет так называемая евро-зима. «Погода будет облачная, пройдут небольшие осадки в виде слабого мокрого снега местами с небольшим дождем. Высока вероятность гололедных явлений», — сообщил Леус. Днем температура воздуха будет колебаться от 0 до +2 градусов, ожидается ветер.