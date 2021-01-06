Почти 60% россиян выступили за более активную позицию ООН в мире

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В России 59% граждан в той или иной степени согласны с тем, что Организации Объединенных Наций (ООН) необходимо быть более активной в решении глобальных проблем. Об этом говорится в исследовании компании «Ромир» и международного сообщества исследовательских компаний GlobalNR (есть в распоряжении РБК).

Исследование проводилось в апреле 2020 года в Бразилии, Великобритании, Германии, Индии, Италии, России, США, Таиланде и Южной Корее. Всего было опрошено более 7100 респондентов, представляющих разные социально-демографические группы. В России в опросе приняли участие 800 человек.

В целом в указанных странах 70% жителей согласны с утверждением о том, что ООН должна проявлять большую активность в глобальных вопросах.

Больше всего согласных с этим мнением в Индии (91%). На втором месте находится Корея (80%) и Таиланд (76%). Результаты опроса показали, что меньше всего согласных с утверждением в Великобритании и США. В этих странах о том, что ООН должна проявлять большую активность, заявили по 56% респондентов.

В России согласие с этим мнением выразил 71% респондентов в возрастной группе старше 55 лет. Среди людей в возрасте от 18 до 34 лет согласились с утверждением только 42%.