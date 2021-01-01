Сенатор от Крыма предложил Украине перейти на московское время

Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Украине стоит перейти на московское время, чтобы вновь стать процветающей страной, заявил член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков. Его слова передает «РИА Новости».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в своем новогоднем обращении призвал Донбасс и Крым, которые сейчас живут по московскому времени, перевести часы назад, чтобы быть вместе с Украиной.

«До 1991 года Украина жила по московскому времени и вместе с Россией. Была процветающей республикой. Оторвалась от России, перевела часы на киевское время и стала самой отсталой страной в Европе», — заявил Цеков.

По его словам, исходя из этого напрашивается вывод, что Украине «надо возвращаться к России и жить по московскому времени».