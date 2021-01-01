Зеленскому напомнили песню Пугачевой в ответ на его слова о Крыме

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Президенту Украины Владимиру Зеленскому, который сказал, что Крым является украинским, не стоит забывать строчку из песни Аллы Пугачевой о том, что жизнь невозможно повернуть назад. Об этом заявил руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов, передает «РИА Новости».

Как отметил ранее Зеленский в своем новогоднем обращении, он хочет написать о том, что Крым принадлежит Украине, «не в интернете, а на песке на пляже в Ялте». Он также призвал жителей Крыма и Донбасса перевести часы назад и встретить Новый год по украинскому, а не по российскому времени.

«В части Крыма он предложил жителям полуострова пересесть в виртуальную машину времени, забыв о том, что, как поется в известной песне Аллы Пугачевой, «жизнь невозможно повернуть назад и время не на миг не остановишь...» — сказал Молохов, комментируя слова Зеленского.

Крым стал российским регионом в 2014 году по результатам референдума, на котором большинство жителей полуострова выступили за присоединение к России. Итоги этого референдума не признали большинство стран мира, в том числе Украина, США и страны Евросоюза.