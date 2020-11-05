В ДТП со скорой в Пермском крае погибли двое фельдшеров

Фото: ГИБДД ГУ МВД России по Пермскому краю

Двое медиков погибли в результате аварии в Пермском крае, где столкнулись автомобиль скорой помощи и грузовик Hyundai. Об этом РБК сообщили в отделе информации и общественных связей Главного управления МВД по региону.

Авария произошла около 09:00 на 20-м км автодороги Голдыри — Орда — Октябрьский.

«В результате ДТП погибли два медработника, водитель скорой доставлен в больницу», — сообщили в полиции. Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства происшествия.

На сайте региональной прокуратуры уточняется, что бригада медиков — два фельдшера и водитель, по предварительным данным, направлялась к пострадавшей в результате ДТП женщине. Когда скорая подъезжала к месту происшествия, произошло столкновение с большегрузом. Прокуратура Ординского района организовала проверку в связи с гибелью медработников.