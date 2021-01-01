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Два фельдшера скорой помощи пострадали в ДТП с иномаркой в Москве

Видео: sviblovo_online / VK
Видео: sviblovo_online / VK
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Автомобиль скорой помощи столкнулся с иномаркой в Москве. По предварительным данным, в результате аварии пострадали два фельдшера, сообщается на странице столичного ГИБДД в Twitter.

«В 15:45 на перекрестке дублера Проспекта Мира и Звездного бульвара, около дома 109 по проспекту Мира произошло столкновение автомобилей скорой помощи и Lexus RX. После столкновения автомобиль скорой помощи опрокинулся. По предварительным данным, пострадали два фельдшера автомобиля скорой помощи», — говорится в сообщении.

В начале ноября ДТП с участием автомобиля скорой помощи произошло в Пермском крае. Авария произошла около 09:00 по местному времени на 20-м км автодороги Голдыри — Орда — Октябрьский. В результате погибли два фельдшера, водитель скорой помощи был доставлен в больницу.

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД Пермского края, на причины ДТП могло повлиять состояние автодороги.

Москва ДТП скорая помощь ГИБДД Москвы пострадавшие
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