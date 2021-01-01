Трамп продлил запрет на выдачу некоторых рабочих виз

Дональд Трамп (Фото: Anna Moneymaker / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп продлил до 31 марта 2021 года приостановку выдачи ряда категорий рабочих виз и большинства грин-карт на фоне экономических последствий пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Axios.

Как передает Fox News со ссылкой на Белый дом, ограничения необходимы для создания возможностей трудоустройства для американских рабочих на фоне резкого роста безработицы во время пандемии COVID-19.

Трамп ввел ограничения на выдачу рабочих виз в июне. До конца 2020 года приостанавливалась выдача виз следующих категорий: