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Трамп продлил запрет на выдачу некоторых рабочих виз

Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Anna Moneymaker / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп продлил до 31 марта 2021 года приостановку выдачи ряда категорий рабочих виз и большинства грин-карт на фоне экономических последствий пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Axios.

Как передает Fox News со ссылкой на Белый дом, ограничения необходимы для создания возможностей трудоустройства для американских рабочих на фоне резкого роста безработицы во время пандемии COVID-19.

Трамп ввел ограничения на выдачу рабочих виз в июне. До конца 2020 года приостанавливалась выдача виз следующих категорий:

  • H-1B, позволяющие работать в США иностранным квалифицированным специалистам, в основном в сфере технологий;
  • H-4 для членов семей обладателей виз H-1B;
  • H-2B, сезонные рабочие визы;
  • L-1 для служебного перевода внутри компании для руководителей, менеджеров и специалистов; они также позволяют перейти из иностранной компании в дочернюю или филиал в США для работы на временной основе;
  • J-1 для участников ряда программ культурного и профессионального обмена.

Трамп ввел ограничения на выдачу рабочих виз
Политика
Фото:Andrew Kelly / Reuters

При этом работники, которые уже находились в США, не попали под введенные ограничения.

В октябре власти США ужесточили выдачу неиммиграционных рабочих виз H-1B, которые предназначаются для высококвалифицированных рабочих. Таким образом, сократится число «специальных профессий» для найма иностранцев. Согласно данным министерства внутренней безопасности, в США более полумиллиона неиммиграционных виз было использовано для замены американских рабочих, что привело к снижению заработной платы в ряде отраслей и к стагнации заработной платы в некоторых профессиях.

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