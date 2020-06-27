Пандемия коронавируса , 27 июн, 11:04
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Врач оценил угрозу заражения коронавирусом на пляже
Коронавирусной инфекцией легко заразиться во время пляжного отдыха. Об этом сообщил врач из Крыма Антон Эльстер в интервью «Парламентской газете».
«Если больной чихнул, плюнул, а вы после него зашли в эту воду, и она попала к вам в организм через рот или через нос, то вы заразитесь», — сказал медик.
Эльстер, лечивший первого больного с COVID-19 на полуострове, добавил, что не следует нырять, полоскать горло морской водой и глотать ее.
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