На фиолетовой линии метро Москвы приостановили движение поездов

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Движение поездов на участке Таганско-Краснопресненской линии московского метрополитена приостановили из-за человека на путях. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

«Нет движения поездов на Таганско-Краснопресненской линии (7) от станции «Котельники» до станции «Жулебино» из-за человека на пути», — говорится в сообщении.

Позже столичный метрополитен сообщил в Twitter, что движение поездов на Таганско-Краснопресненской линии восстановлено и введено в график.

В конце декабря на станции метро «Косино» в Москве мужчина слез на пути перед прибытием поезда, однако машинист успел остановить состав и помог человеку подняться на платформу. Как сообщал дептранс столицы, спустившемуся на рельсы мужчине грозит штраф в размере около 1 млн руб. Машиниста наградят за предотвращение инцидента, отметили в ведомстве.