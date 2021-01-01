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В Москве мужчине пригрозили штрафом ₽1 млн за спуск на пути в метро

Мужчине, спустившемуся на рельсы станции метро «Косино» в Москве перед приближающимся поездом, грозит штраф в размере около 1 млн руб. Об этом сообщается на странице столичного департамента транспорта в Telegram-канале.

Видео: Дептранс Москвы
Видео: Дептранс Москвы
Video

Инцидент произошел в среду, 30 декабря. Мужчина слез на пути перед прибытием поезда, однако машинист московского метрополитена Олег Рочагов из электродепо «Руднево» молниеносно среагировал, остановил состав и помог человеку подняться на платформу.

«Машиниста уже ждет награда и премия, а недобросовестного пассажира — штраф. Мы изучим все детали дела, и, если его вина подтвердится, будем требовать компенсации ущерба — около 1 млн руб.», — добавляется в сообщении.

На Замоскворецкой линии метро в Москве погиб упавший на рельсы пассажир
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Фото:Андрей Любимов / РБК

26 декабря на станции «Щукинская» Московского метрополитена мужчина умер во время задержания полицейскими. По данным столичного ГУ МВД, около 18:00 мск в вестибюле станции мужчина начал неадекватно себя вести и пытался повредить банкомат. На замечания полицейских он не реагировал. Сотрудники полиции решили доставить его в отдел, однако мужчина стал сопротивляться. В ходе задержания он «потерял сознание». Мужчине оказали доврачебную помощь и сразу вызвали наряд скорой помощи, однако прибывшие медики констатировали его смерть.

Московский метрополитен поезд штраф
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