В Дагестане задымилась новогодняя елка на главной площади города

На центральной площади города Дербент в Дагестане задымилась новогодняя елка. Об этом сообщила руководитель пресс-службы дербентской мэрии Камила Гамзатова, передает ТАСС.

По ее словам, вероятной причиной инцидента стала неисправность установленного внутри елки холодного фейерверка. Задымление было быстро ликвидировано.

«Пожара не было, а было задымление. Часть салюта, видимо, была испорчена, и внутри елки он начал дымить», — пояснила Гамзатова.

В 2017 году в Южно-Сахалинске в новогоднюю ночь полностью сгорела главная елка города, установленная на центральной площади города. Причиной пожара стал неудачно запущенный фейерверк.