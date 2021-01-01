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В Дагестане задымилась новогодняя елка на главной площади города

На центральной площади города Дербент в Дагестане задымилась новогодняя елка. Об этом сообщила руководитель пресс-службы дербентской мэрии Камила Гамзатова, передает ТАСС.

По ее словам, вероятной причиной инцидента стала неисправность установленного внутри елки холодного фейерверка. Задымление было быстро ликвидировано.

«Пожара не было, а было задымление. Часть салюта, видимо, была испорчена, и внутри елки он начал дымить», — пояснила Гамзатова.

В Южно-Сахалинске под музыку в новогоднюю ночь сгорела главная елка
Общество
Фото:@1kg200g22 (instagram.com/1kg200g22)

В 2017 году в Южно-Сахалинске в новогоднюю ночь полностью сгорела главная елка города, установленная на центральной площади города. Причиной пожара стал неудачно запущенный фейерверк.

Очевидцами происшествия стали сотни людей, собравшиеся отметить праздник в центре столицы Сахалина. Как писали местные СМИ, пожар сопровождали «бодрые слова ведущего и веселая праздничная музыка». В результате пожара никто не пострадал.

Дагестан Дербент новогодняя елка пожар задымление
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