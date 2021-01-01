Жена сообщила о смерти известного рэпера MF Doom

Супруга известного американского рэпера и продюсера британского происхождения Дэниэла Думилея (известен под псевдонимом MF Doom) Жасмин сообщила о его смерти. Об этом она написала на официальной странице Instagram исполнителя 31 декабря.

Сообщается, что MF Doom умер еще 31 октября, однако близкие решили сообщить об этом только спустя два месяца. Рэперу было 49 лет.

«Спасибо за то, что показал, как не бояться любить и быть лучшим человеком, которым я когда-либо могла быть. Мой мир никогда не будет прежним без тебя», — написала супруга исполнителя. О причинах смерти Думилея не сообщается.

MF Doom начал творческую карьеру в конце 80-х годов прошлого века. Он известен, прежде всего за свой необычный образ: рэпер всегда выступал в металлической маске, в текстах своих песен он часто отыгрывал роль злодея. Кроме того, его тексты отличались замысловатыми и сложными с точки зрения ритма рифмами.