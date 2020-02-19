В США убили рэпера Pop Smoke

Рэпер Pop Smoke (Фото: realpopsmoke / Instagram)

Американский 20-летний рэпер Pop Smoke (Башар Джексон) был застрелен в доме в районе Голливудских холмов в Лос-Анджелесе (США, штат Калифорния). Об этом сообщает LATimes со ссылкой на полицию.

По данным TMZ, около 4:30 по местному времени (15:30 мск) в дом, где находился Pop Smoke, ворвались двое мужчин в масках. Они произвели несколько выстрелов, а затем выбежали из дома и скрылись. Издание уточняет, что рэпер был доставлен в больницу, где скончался. Полицейские задержали одного человека, но позже отпустили его. NBC News со ссылкой на полицию пишет, что в дом ворвались от двух до шести человек, один из которых был в маске. В полиции сообщили, что пока неясно, кому принадлежит дом, где произошла стрельба. Однако NBC News утверждает, что недвижимость принадлежит актрисе Тедди Мелленкамп. Сама актриса в своем Instagram рассказала, что этот дом она сдает в аренду и ее агент уже сообщил ей о стрельбе в особняке.

Соболезнования в связи с гибелью рэпера в социальных сетях выразили артисты Ники Минаж и 50 Cent.