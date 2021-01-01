В США арестовали испортившего 500 доз вакцины от COVID фармацевта

Полиция американского штата Висконсин арестовала фармацевта, умышленно испортивнего партию вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом сообщил телеканал WBAY.

Инцижент произошел в городке Графтон, рядом с Милуоки. Бывший сотрудник медицинского учреждения сети Aurora Health Care специально извлек из холодильника около 500 доз вакцины производства Moderna и оставил из на ночь вне камеры хранения, зная, что после этого препарат станет неэффективным.

Полиция выдвинула мужчине обвинения в умышленной порче вакцины, нанесении материальном ущербе, а также действиях, которые создали риск для здоровья других людей. По предварительным данным, своими действиями экс-фармацевт нанес ущерб на сумму от $8 тыс. до $11 тыс.

Изначально медицинский работник заявлял, что оставил вакцину вне холодильной камеры случайно, когда доставал другие препараты. позже он признался, что испортил препарат намеренноо и делал это неоднократно раньше.