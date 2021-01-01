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В США арестовали испортившего 500 доз вакцины от COVID фармацевта

Полиция американского штата Висконсин арестовала фармацевта, умышленно испортивнего партию вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом сообщил телеканал WBAY.

Инцижент произошел в городке Графтон, рядом с Милуоки. Бывший сотрудник медицинского учреждения сети Aurora Health Care специально извлек из холодильника около 500 доз вакцины производства Moderna и оставил из на ночь вне камеры хранения, зная, что после этого препарат станет неэффективным.

Полиция выдвинула мужчине обвинения в умышленной порче вакцины, нанесении материальном ущербе, а также действиях, которые создали риск для здоровья других людей. По предварительным данным, своими действиями экс-фармацевт нанес ущерб на сумму от $8 тыс. до $11 тыс.

NYT сообщила об проблемах с вакцинацией в США из-за логистики
Общество
Фото:Carlo Allegri / Reuters

Изначально медицинский работник заявлял, что оставил вакцину вне холодильной камеры случайно, когда доставал другие препараты. позже он признался, что испортил препарат намеренноо и делал это неоднократно раньше.

Сейчас Aurora Health Care уведомила 57 человек, которым, предварительно, сделали инъекцию неэффективной вакцины. Препарат от Moderna может находиться вне холодильной камеры 12 часов, после этого он теряет свои свойства.

Ранее в декабре полиция штата Нью-Йорк начала расследование в отнолшение местной сети клиник, которая обслуживает преимущественно представителей еврейской диаспоры. Руководство медучреждений заподозрили в неправомерном доступе к вакцине от COVID-19, передаче ее частным лицам и нарушении утвержденного властями плана вакцинации.

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