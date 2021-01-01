Рогозин заявил об отправке космонавтов к Луне в 2028 году

Новый российский космический корабль «Орел» по планам отправится к Луне с космонавтами на борту в 2028 году. Об этом рассказал глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в интервью телеканалу «Россия 24».

По его словам, после отправки корабля «Луна-27» к спутнику Земли госкорпорация начнет отработку лунного взлетно-посадочного модуля. «И потом, в 2028 году, мы должны отправить экипаж на облет Луны, в 2030-м посадить наш экипаж на Луну», — сказал Рогозин.

Глава «Роскосмоса» сообщил, что макет корабля «Орел» для статических испытаний уже собран корпорацией «Энергия». Рогозин отметил существенное отличие российского корабля — мощную тепловую защиту. «Он может возвращаться к Земле на второй космической скорости — не 8, а 11 км/с».

Многоразовый пилотируемый корабль «Орел» (первоначальное название — «Федерация») разрабатывается с 2009 года. Планировалось, что он придет на замену «Союзам» и автоматическим кораблям из серии «Прогресс». Однако позже корабль переориентировали на российскую лунную программу.