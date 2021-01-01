На Замоскворецкой линии метро в Москве погиб упавший на рельсы пассажир

Фото: Андрей Любимов / РБК

На участке «Речной вокзал» — «Белорусская» Замоскворецкой линии московского метрополитена временно остановливали движение поездов из-за человека, оказавшегося на рельсах. Об этом сообщает в Twitter пресс-служба метро Москвы.

Позже столичный департамент транспорта передал, что движение поездов на Замоскворецкой линии восстановлено.

«Ранее из-за человека на пути станции «Сокол» машинист одного из составов применил экстренное торможение. Прилагаем все усилия для скорейшего восстановления графика», — отмечается в сообщении ведомства.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД, мужчина, который упал с платформы на рельсы на станции метро «Сокол», погиб По данному факту проводится проверка.