На Замоскворецкой линии метро в Москве погиб упавший на рельсы пассажир

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 дней
00 : 00 : 00
Лента новостей
Курс доллара на 12 декабря
USD ЦБ: 73,12 (-0,59) Инвестиции, 11 дек, 13:30
Курс евро на 12 декабря
EUR ЦБ: 88,77 (-0,36) Инвестиции, 11 дек, 13:30
Какие конкурсы и олимпиады помогают школьникам поступить в престижный вуз РБК и АНО «РСВ», 13:12 Евсеев обвинил Тедеско в завуалировавшей поражении истерии Спорт, 13:06 При пожаре в доме на Цветном бульваре в Москве погиб человек Общество, 13:03 В Лас-Вегасе полиция задержала забравшегося на крыло самолета мужчину Общество, 12:57 Умер музыкант группы «Воскресение» Андрей Сапунов Общество, 12:54 Ретейлеры пообещали доступные цены на продукты после критики Путина Общество, 12:45 Защитивший титулы чемпиона мира Джошуа заявил о готовности к бою с Фьюри Спорт, 12:34 На Замоскворецкой линии метро в Москве погиб упавший на рельсы пассажир Общество, 12:25 Как новый транспортный каркас Москвы влияет на чистоту воздуха РБК и ДПиООС, 12:23 В Белоруссии начались воскресные акции протеста Общество, 12:18 Главы Минобороны России и Армении обсудили нарушение перемирия в Карабахе Общество, 11:57 Почему люди хотят получать услуги, не общаясь с другими людьми РБК и Intel NUC, 11:32 От тысячи пицц до квартиры. Что можно сейчас купить за 1 биткоин Крипто, 11:30 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 13 декабря Общество, 11:21
Следите за курсами на сайте или в приложении РБК
USD/RUB ₽72,95 -0,14% EUR/RUB ₽88,41 -0,29% EUR/USD $1,21 -0,22%
Общество ,  
0 

На Замоскворецкой линии метро в Москве погиб упавший на рельсы пассажир

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

На участке «Речной вокзал» — «Белорусская» Замоскворецкой линии московского метрополитена временно остановливали движение поездов из-за человека, оказавшегося на рельсах. Об этом сообщает в Twitter пресс-служба метро Москвы.

Позже столичный департамент транспорта передал, что движение поездов на Замоскворецкой линии восстановлено.

Полицейские приняли роды у женщины в московском метро
Общество
Фото:Владимир Гердо / ТАСС

«Ранее из-за человека на пути станции «Сокол» машинист одного из составов применил экстренное торможение. Прилагаем все усилия для скорейшего восстановления графика», — отмечается в сообщении ведомства.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД, мужчина, который упал с платформы на рельсы на станции метро «Сокол», погиб По данному факту проводится проверка.

Ранее власти Москвы сообщили о временном закрытии нескольких станций метро. Так, станции «Хорошевская» и «Шелепиха» Большой кольцевой и Солнцевской линии закрыли с 12 по 22 декабря. Это связано с открытием и включением в систему метро новых станций. Помимо этого, с 12 по 14 декабря поезда не будут ходить по Некрасовской линии от «Нижегородской» до «Лефортово».

метро Москва
Следите за курсами на сайте или в приложении РБК
USD/RUB ₽72,95 -0,14% EUR/RUB ₽88,41 -0,29% EUR/USD $1,21 -0,22%
Материалы по теме
В Москве временно закрыли несколько станций метро
Общество
Полицейские приняли роды у женщины в московском метро
Общество
Камеры в метро Москвы научатся искать нуждающихся в медпомощи людей
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter