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Пандемия коронавируса ,  
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В Москве за сутки коронавирусом заразились более 6,5 тыс. человек

Фото: Евгения Новоженина / Reuters
Фото: Евгения Новоженина / Reuters

За прошедшие сутки коронавирусной инфекцией COVID-19 заразились 6566 человек. Об этом свидетельствуют данные столичного оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в Telegram-канале.

Согласно данным штаба, всего за сутки в России выявлено 27 747 новых случаев коронавируса в 85 регионах.

Из них 15% не имели клинических проявлений болезни. Умерли 593 человека. Всего в стране выздоровели 28 922 человека.

Согласно инфографике оперштаба, за сутки в Москве госпитализировали 1697 пациентов с коронавирусом. На искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в больницах Москвы находятся 560 человек.

Отмечается, что среди выявленных случаев заражения коронавирусом 39,8% приходятся на пациентов в возрасте от 18 до 45 лет. Еще 32,5% — на пациентов в возрасте от 46 до 65 лет. Остальные 13,6% — пациенты в возрасте от 66 до 79 лет. Еще 5,1% — пациенты старше 80 лет. Остальные 9% заболевших — дети.

В Москве за сутки выявили более 6 тыс. заразившихся коронавирусом
Общество
Фото:Сергей Савостьянов / ТАСС

Ранее в оперштабе сообщили, что в Москве за сутки от коронавируса вылечились 6076 человек. Общее число пациентов, излечившихся от коронавируса с начала пандемии COVID-19 в Москве, достигло 627 368 человек.

Всего за минувшие сутки в Москве от коронавируса умерли 73 человека. Общее количество летальных исходов в столице выросло до 11 209. Таким образом, Москва занимает первое место по количеству пациентов, умерших от COVID-19. Далее следует Санкт-Петербург, где с начала пандемии умерли 7610 человек. На третьем месте располагается Московская область, где умер 2881 человек.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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