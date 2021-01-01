Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 дней
00 : 00 : 00
Лента новостей
Курс доллара на 31 декабря
USD ЦБ: 73,88 (+0,22) Инвестиции, 30 дек, 15:15
Курс евро на 31 декабря
EUR ЦБ: 90,68 (+0,48) Инвестиции, 30 дек, 15:15
Не про деньги: как фонды развивают культуру, образование и науку РБК и Фонд Потанина, 10:40 Власти Москвы попросили агрегаторов такси не завышать цены зимой Общество, 10:33 Россияне назвали самые раздражающие факторы в новогоднюю ночь Общество, 10:28 Главные события 2020 года Общество, 10:00  В Москве за сутки от коронавируса вылечились более 6 тыс. человек Общество, 09:52 PwC: Пришло время довериться блокчейну. Причина на триллион долларов Pro, 09:51 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 31 декабря Общество, 09:44 Японский врач назвал самые часто выявляемые последствия COVID-19 Общество, 09:39 Минюст США потребовал конфисковать третье здание Коломойского Политика, 09:26 Что изменится в российских законах в 2021 году Общество, 09:00 Каким будет 2021: говорят бизнес-гуру Илон Маск, Билл Гейтс, Джефф Безос Pro, 08:57 Российские хоккеисты обыграли шведов на молодежном ЧМ Спорт, 08:29 РБК Pro: мораторий на банкротство. Верховный суд уточнил детали Pro, 08:20 Рогозин назвал планы «Роскосмоса» на 2021 год Технологии и медиа, 08:10
Пандемия коронавируса ,  
0 

В Москве за сутки от коронавируса вылечились более 6 тыс. человек

В Москве за прошедшие сутки от коронавирусной инфекции COVID-19 вылечились 6076 пациентов. Об этом сообщает в Telegram столичный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

В общей сложности число пациентов, выздоровевших с начала пандемии COVID-19 в Москве, достигло 627 368 человек.

За прошедшие сутки в столице от коронавируса умерли 73 человека. Общее число летальных исходов в столице, согласно данным штаба, выросло до 11 209.

Наряду с другими российскими регионами, Москва занимает первое место по количеству умерших от COVID-19. На втором месте располагается Санкт-Петербург, где скончались 7610 заболевших COVID-19, на третьем — Московская область, где умер 2881 человек.

Власти Москвы отчитались о росте смертности в ноябре в полтора раза
Общество
Фото:Антон Новодережкин / ТАСС

Как ранее заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, в настоящее время ситуация с COVID-19 в России оценивается как не однозначно стабильная. По ее словам, дальнейшее развитие пандемии будет зависеть от того, как пройдут новогодние праздники.

Глава ведомства посоветовала россиянам не устраивать большие застолья, а также провести новогодние праздники на свежем воздухе, в том числе заняться спортом.

Кроме того, она рекомендовала пациентам, принимающим препараты от COVID-19, не употреблять спиртных напитков в новогоднюю ночь.

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Читать подробнее

Москва коронавирус COVID-19 пациенты
Материалы по теме
В Москве за сутки умерли 73 человека с коронавирусом
Общество
В Москве умерли 72 человека с COVID-19 за сутки
Общество
Число умерших от коронавируса Москве превысило 11 тыс. человек
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter