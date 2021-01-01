В Москве за сутки от коронавируса вылечились более 6 тыс. человек

В Москве за прошедшие сутки от коронавирусной инфекции COVID-19 вылечились 6076 пациентов. Об этом сообщает в Telegram столичный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

В общей сложности число пациентов, выздоровевших с начала пандемии COVID-19 в Москве, достигло 627 368 человек.

За прошедшие сутки в столице от коронавируса умерли 73 человека. Общее число летальных исходов в столице, согласно данным штаба, выросло до 11 209.

Наряду с другими российскими регионами, Москва занимает первое место по количеству умерших от COVID-19. На втором месте располагается Санкт-Петербург, где скончались 7610 заболевших COVID-19, на третьем — Московская область, где умер 2881 человек.

Как ранее заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, в настоящее время ситуация с COVID-19 в России оценивается как не однозначно стабильная. По ее словам, дальнейшее развитие пандемии будет зависеть от того, как пройдут новогодние праздники.

Глава ведомства посоветовала россиянам не устраивать большие застолья, а также провести новогодние праздники на свежем воздухе, в том числе заняться спортом.

Кроме того, она рекомендовала пациентам, принимающим препараты от COVID-19, не употреблять спиртных напитков в новогоднюю ночь.