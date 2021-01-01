Инфекционист назвала условие для возвращения россиян к привычной жизни

Россия вернется к прежнему образу жизни, если к осени следующего года в стране сделают прививку от коронавируса хотя бы 50% населения. Об этом заявила президент Международной Ассоциации специалистов в области инфекций, бывший главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным заболеваниям Ирина Шестакова, передает «РИА Новости».

Эксперт предположила, что масштабная вакцинация сократит количество новых случаев заражения коронавирусной инфекции, что, по ее мнению, приведет к разгрузке системы здравоохранения, «и мы как-то более или менее войдем в привычный свой режим», — считает Шестакова.

Согласно опросу портала SuperJob, число россиян, желающих сделать прививку от коронавирусной инфекции в декабре не превышает 30%. После старта вакцинации по всей России число людей, которые однозначно готовы привиться от коронавируса, составило 13%, еще 19% «скорее готовы». Противников вакцинации — 42% участников опроса.